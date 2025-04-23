Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2025 18:51
Şark Süre Hesaplama

Arkadaşlar görev süresi 4 yıl olan şark ilinde 1 yıl görev yaptıktan sonra görev süresi 3 yıl olan başka bir şark iline atandım, şimdi sorum şu, şu an bulunduğum şark ilinde 2 inci yılımda atamaya tabi olacak mıyım, yoksa 3 üncü yılımda mı atamaya tabi olacağım, 3 üncü yılımda olursam ekstradan 4 yıllık yerde +1 yıl görev yapmış oluyorum, 2 inci senemde atamaya tabi olup günü doldurunca mı ilişik kesilir yoksa 3 üncü yılı beklemek zorunda mıyım ?


35gru35
Aday Memur
23 Nisan 2025 19:08
.

35gru35
Aday Memur
23 Nisan 2025 19:12
4 yıllık yerde 48 ayın 12 ayını çalıştığın için %25 yapmış oluyorsun..yeni yerin %25i kadar yani 9 ay atamanı geriye çeker.. yeni gittiğin yerde 27 ay sonra süreni doldurmuş oluyorsun.. yeni yerde 27. ayın dolduğu tarih 31 aralığı geçmiyorsa 2. yılında atamaya tabi olursun
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuVicdanı olan herkese sesleniyorumEditör ve forumMazeret ataması 2025Alakam olmayan kavgada adımın geçmesi 3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımKadro atışıÖnlisans diplomasını lisansa tamamlama

Sözlük

sucuk 3 Eğitim şart 1 enginar 1 erol taş 2 en tehlikeli canlı 3 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2 Goygoy 1 memurlar.net sözlük 1 normal olan normal doğum 3 sigara içen insan 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldiİstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler AçıklandıTekirdağ'da Deprem Sonrası 26 Kişi Taburcu EdildiNuman Kurtulmuş: Silahların Susması Milli Bekamız İçin ZorunludurElektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?