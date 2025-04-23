Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Nisan 2025 19:05
BURSA GÜRSU D.H ile KONYA AKŞEHİR D.H EBE KADROSU BECAYİŞ YAPMAK İSTEYEN VAR MI ?
merhaba Bursa Gürsu Cüneyt Yıldız devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum.Konya Akşehir devlet hastanesine geçmek istiyorum becayiş yapmak isteyen var mı ? Kadrolu ebeyim.

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