Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Nisan 2025 19:52
Mehil muddeti

Arkadaslar merhaba bi sey soracagim. Baska ile atandigimizda Mehil muddetinin 3. Gununde giris yaptirip 13.gününde ise baslayabilir miyim ? Yoksa 3.gun giris yaptirdiysam en gec 4. Gun mu ise baslamam gerekir ?

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