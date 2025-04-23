KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2025 21:17
atama sayısı
arkadaşlar önümüzdeki birkaç yıl içinde atamalar muhtemelen düşük olacak gibi, 2028 seçimlerinde iyi bir atama bekliyor musunuz ?

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