Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2025 23:38
Sizce cezası ne olur

1- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık,

2- Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği,

3- İftira

Değerli arkadaşlar; okul müdürü hakkında yukarıda belirtilen suçlardan dolayı hazırlanan iddianame sonucunda mahkeme kararı ne olur sizce?

not: kişinin adli sicili temiz.


Ayşegül2320
Memur
24 Nisan 2025 00:06

Çok zor soru.


Faruk Kıvanç
24 Nisan 2025 00:12
belirttiğim hususlar idari soruşturmada sübuta ermiş
Ayşegül2320, 19 dk. önce

Çok zor soru.


majesteleri7
Daire Başkanı
24 Nisan 2025 00:17

Başka okula müdür olur


Faruk Kıvanç
24 Nisan 2025 00:18
idari soruşturmada öğretmen olarak başka okula verildi. adli sireni sormuştum kardeşim
majesteleri7, 8 dk. önce

Başka okula müdür olur

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