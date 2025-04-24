Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 00:58
Danıştay süreci ne kadar sürer?

İyi günler herkese 2021 adli bi konudan dolayı 657 den ihraç edildim adli mahkeme devam ettiği için ilk derece ve idari istinaf ret verdi 2025 1.ayda beraat kararı aldım kesinleşmş şerh gerekçeli kararla öne alım dilekçesi gönderdim 2.danştya bilgisi olan varmı

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