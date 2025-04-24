Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


24 Nisan 2025 03:39
Dun 23nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 102 yaşındaydı .

Kutlu ve mutlu olsun..

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