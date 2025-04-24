Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2025 09:32
mübasirlikten katipliğe
arkadaşlar 10 yıllık mubasirim gys ile katip olmayı düşünüyorum. yazı işleri müdürlüğü için yapılan sınava giriyoruz diye biliyorum. ( klavye hariç) toplam 100 soru 40 soru ortak alan. kalan 60 soruda farklılık var mı? soru ve konu içerikleri değişiyor mu?

iyaf
Aday Memur
24 Nisan 2025 10:33
gys ile olmaz, katiple aynı sınıftasın

sedacik14
24 Nisan 2025 10:34
yanlış biliyorsunuz gys ile oluyor

hatayi12
Aday Memur
24 Nisan 2025 11:30

GYS ile girmene gerek yok. 3 dakika da 90 kelime yazdığın esnada komisyona dilekçe ile başvur. Komisyon kâtip eksikliği varsa direk kılavye sınavı açabilir Ona girip kâtip olabilirsin. Hatta başka arkadaşlar da dilekçe ile başvuru yaparsa komisyonun sınav yapma ihtimali artar.


Yunus7878
Aday Memur
24 Nisan 2025 11:33
gys, görevde yukselme sinavi sen zaten katiplerle ayni hizmet sinifindasin bu sinava nasil girebilirsin dilekcenle komisyona basvur 3 dk 90 kelime yaz gecersin sinavsiz
sedacik14, 2 saat önce
yanlış biliyorsunuz gys ile oluyor

sedacik14
24 Nisan 2025 11:39
arkadaşlar yorumlariniz için TSK. simdi yeniden baktım. gys ve unvan değişikliği sınavı olarak geciyrmus sınav yani klavye dışında gys ile birlikte yapılan unvan değişikliği sınavına giriliyormus

hatayi12
Aday Memur
24 Nisan 2025 11:54

Hayır girilmiyor. Dilekçe ile başvuru yapılabilir. Komisyon ile görüşmeni öneririm. İyi günler

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikYazı işleri müdürü şikayet15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Hakem heyetine gönderilen istirahat raporunun bozulmasımübasirlikten katipliğeCuma günü Anayasa mahkemesine başvuracağım 2016 TİS ilave bir dereceEk hesapEş durumundan naklen atamam oldu ( havuzla değil) tekrar 5 yıl dolmadan havuzla tayin tercihinde bulYazı işleri müdürlüğüne hangi sitelerden ve nasıl çalıştınız2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık

Sözlük

aspirin 1 en tehlikeli canlı 2 Deprem 5 erol taş 1 memurlar.net sözlük 4 Mutabık 1 pastırma 2 lpgli araç 1 musluk 1 sucuk 2

Son Haberler

Sağlık çalışanları deprem anında bebeklere koştuUlaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya YatırıyorAğrı'da Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe: 18 GözaltıÜnlü oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Hayatını kaybettiİstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?