mübasirlikten katipliğe

arkadaşlar 10 yıllık mubasirim gys ile katip olmayı düşünüyorum. yazı işleri müdürlüğü için yapılan sınava giriyoruz diye biliyorum. ( klavye hariç) toplam 100 soru 40 soru ortak alan. kalan 60 soruda farklılık var mı? soru ve konu içerikleri değişiyor mu?

arkadaşlar 10 yıllık mubasirim gys ile katip olmayı düşünüyorum. yazı işleri müdürlüğü için yapılan sınava giriyoruz diye biliyorum. ( klavye hariç) toplam 100 soru 40 soru ortak alan. kalan 60 soruda farklılık var mı? soru ve konu içerikleri değişiyor mu?