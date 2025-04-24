Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Nisan 2025 10:22
Norm fazlasında eş durumu etkiler mi?

merhabalar eşimin norm fazlası olduğu bugün bildirildi. tercih süreci başlayacak. ben polis memuruyum. bu konu hakkında Dilekçe verip eş durumundan aynı okulunda kalabilir mi veya ilçe içinde bir okula gidebilir mi. bu dudumun faydası olur mu? saygılar


bahçesaray
Şef
24 Nisan 2025 10:49

engelli öğretmen dışında kimse kalamaz,tayin isteye bilirsnizi,bu birazda Mem in insiyatifinde

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