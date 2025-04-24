Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Nisan 2025 10:56
müdür vekaletini bırakma

okulumda öğretmen kadrosundayım.müdür vekilliği yapıyorum servis şöforleri ile sorun yaşıyorum.sorunlar kişisel hedef haline getirdi beni.en kısa yoldan müdür vekilliğini nasıl bırakabilirim.


Faruk Kıvanç
Aday Memur
24 Nisan 2025 10:59
müdürlükten istifa

bahçesaray
Şef
24 Nisan 2025 11:16

Mem DİLEKÇE

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