Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2025 11:12
Gümrük muhafaza memuru sözlü mülakat için
Ankara ya sözlü mülakata gideceğim neler yapmalı nasıl hazırlanmalı bilgim yok yardımcı olur musunuz özellikle güncel gümrükçü olanlar. Tavsiye eder misiniz???

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