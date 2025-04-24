Sürekli görev yolluğu 1/4 Haciz

itiraz edebilirsin kabul et diye birşey demedim Vakıfbank bize yaz bölümüne ve BDDK ya elektronik şikayet yap etkili olur ayrıca Şikayet Var.com a da yazabilirsin bunlar ile ins sonuç alırsın

itiraz edebilirsin kabul et diye birşey demedim Vakıfbank bize yaz bölümüne ve BDDK ya elektronik şikayet yap etkili olur ayrıca Şikayet Var.com a da yazabilirsin bunlar ile ins sonuç alırsın