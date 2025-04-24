Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 11:47
Sürekli görev yolluğu 1/4 Haciz

Merhabalar, bugün itibarıyla tarafıma yatırılan tayin yolluk parası Vakıfbank tarafından otomatik trigger tahsilatı altında bloke edildi. Kendileri ile irtibat kurdum ve tarafıma hukuk departmanlariyla yaptıkları görüşmelerde 1/4 kesinti ile yatıracaklarını tarafıma bildirdiler. Kanun açıkça haczedilmez demektedir. 1/4 kesinti miktarının iadesi icin Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler


captain42m
Memur
24 Nisan 2025 11:55
devrem maaş bankası ile mi icraya düşmüştün

captain42m
Memur
24 Nisan 2025 11:56
senin maaş bankasına gecikmen varsa maalesef kesiyor normal de yolluğu kesemez doğru da işte maaş dışında ki ödeme diyorlar

kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:02

Arkadaşlar maaş haczim bulunmaktadır. Ancak Vakıfbank 2. Sıradadır. Kendi sırası değildir. Harcırah kanunu kapsamında haczedilemez denilmektedir. Neye göre maalesef kabul etmem gerektiğini beyan etmektesiniz.


captain42m
Memur
24 Nisan 2025 12:08
itiraz edebilirsin kabul et diye birşey demedim Vakıfbank bize yaz bölümüne ve BDDK ya elektronik şikayet yap etkili olur ayrıca Şikayet Var.com a da yazabilirsin bunlar ile ins sonuç alırsın
kadrosuzelaman, 8 dk. önce

Arkadaşlar maaş haczim bulunmaktadır. Ancak Vakıfbank 2. Sıradadır. Kendi sırası değildir. Harcırah kanunu kapsamında haczedilemez denilmektedir. Neye göre maalesef kabul etmem gerektiğini beyan etmektesiniz.

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