Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 11:47
Sürekli görev yolluğuna 1/4 haciz

Merhabalar, bugün itibarıyla tarafıma yatırılan tayin yolluk parası Vakıfbank tarafından otomatik trigger tahsilatı altında bloke edildi. Kendileri ile irtibat kurdum ve tarafıma hukuk departmanlariyla yaptıkları görüşmelerde 1/4 kesinti ile yatıracaklarını tarafıma bildirdiler. Kanun açıkça haczedilmez demektedir. 1/4 kesinti miktarının iadesi icin Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler


captain42m
Memur
24 Nisan 2025 11:55
devrem maaş bankası ile mi icraya düşmüştün

captain42m
Memur
24 Nisan 2025 11:56
senin maaş bankasına gecikmen varsa maalesef kesiyor normal de yolluğu kesemez doğru da işte maaş dışında ki ödeme diyorlar

kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:02

Arkadaşlar maaş haczim bulunmaktadır. Ancak Vakıfbank 2. Sıradadır. Kendi sırası değildir. Harcırah kanunu kapsamında haczedilemez denilmektedir. Neye göre maalesef kabul etmem gerektiğini beyan etmektesiniz.


captain42m
Memur
24 Nisan 2025 12:08
itiraz edebilirsin kabul et diye birşey demedim Vakıfbank bize yaz bölümüne ve BDDK ya elektronik şikayet yap etkili olur ayrıca Şikayet Var.com a da yazabilirsin bunlar ile ins sonuç alırsın
kadrosuzelaman, 5 saat önce

Arkadaşlar maaş haczim bulunmaktadır. Ancak Vakıfbank 2. Sıradadır. Kendi sırası değildir. Harcırah kanunu kapsamında haczedilemez denilmektedir. Neye göre maalesef kabul etmem gerektiğini beyan etmektesiniz.


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:13

Teşekkür ederim devrem. Kanun yollarını izliyorum.. Kanun açıkken umudum yerlerde sürünsün istemiyorum. Bu ve benzer durum yaşayan olduysa iadesini alıp almadığına dair bana bilgi verebilir mi?

captain42m, 5 saat önce
itiraz edebilirsin kabul et diye birşey demedim Vakıfbank bize yaz bölümüne ve BDDK ya elektronik şikayet yap etkili olur ayrıca Şikayet Var.com a da yazabilirsin bunlar ile ins sonuç alırsın

Efe0099
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:29

Maaşta haciz olduğu için kurumdan gelen paranı kesemez yasal takip birimini ara geri iade ediyorlar


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:36

Paranın 1/4 ünü kesinti yaparak blokeyi kaldırdılar. 1/4 oranında blokesini banka hukuk departmanı görüşüyle iade etmeyeceğini bildirdi. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Bu işlem yasal mı? Neye göre? Kaln 1/4 kesintiyi vermiyoruz deniliyor

Efe0099, 4 saat önce

Maaşta haciz olduğu için kurumdan gelen paranı kesemez yasal takip birimini ara geri iade ediyorlar


pls1940
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:38

Yanlis mi anladim bilmiyorum ama naklen tayin olup yol harciragi ise 1 kurusuna dokunamazlar


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:40

Sivas'tan İstanbul'a tayin oldum. Bu da onun yol harcırahı doğrudur abi.

pls1940, 4 saat önce

Yanlis mi anladim bilmiyorum ama naklen tayin olup yol harciragi ise 1 kurusuna dokunamazlar


swat3410
Editor
24 Nisan 2025 12:49

https://forum.memurlar.net/konu/2377235/icralik-polisler.html

bu başlıkta aradığınız soruların cevapları ayrıca konu hakkında bilgi sahibi üyeler bulunmaktadır. Bu başlık yazışmaya kapatılacaktır.


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:52

Sayın yönetici paylaştığınız başlıkta aktif olarak araştırdım. Yol harcırah ile ilgili giriler bulunmaktadır. Ancak benim yaşadığım sorun yol harcırahının 1/4 ünün banka tarafından kesilmesi ile ilgili herhangi bir yanıt bulunmamaktadir. Bu durum banka tarafından ilk kez benim karşılaştığım bir durumdur. Rica etsem açık kalabilir mi?

swat3410, 4 saat önce

https://forum.memurlar.net/konu/2377235/icralik-polisler.html

bu başlıkta aradığınız soruların cevapları ayrıca konu hakkında bilgi sahibi üyeler bulunmaktadır. Bu başlık yazışmaya kapatılacaktır.


Kara365
Aday Memur
24 Nisan 2025 12:53
kesemezler Bbdk ya şikayet et zamanında bende icraliktim bu şekilde yapılan bütün kesintileri geçmişe dönük hepsini geri aldım sadece Bbdk ya şikayet etmen yeterli

kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 13:18

Özelden ve buradan yardım etmek için yazan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yakın zamanda tayin olup bu şekilde sorun yaşayan arkadaş varsa, nasıl bir yol izleyip nasıl sonuç aldığını öğrenmek istiyorum.


Efe0099
Aday Memur
24 Nisan 2025 14:31

Benim yolluk ücretini hepsini kesti trigger olarak aradım geri verdi başka hesaba aktardım hemen icram var başka bankadan siz kesemezsiniz kurumdan gelen parayı dedim hepsini geri gönderdi

kadrosuzelaman, 4 saat önce

Paranın 1/4 ünü kesinti yaparak blokeyi kaldırdılar. 1/4 oranında blokesini banka hukuk departmanı görüşüyle iade etmeyeceğini bildirdi. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Bu işlem yasal mı? Neye göre? Kaln 1/4 kesintiyi vermiyoruz deniliyor


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 15:10

Tayin tarihiniz yakın zaman mı? Benim harcırahımı verdiler ama harcırahı 1/4 keserek geri alabildim. 1/4 kesintiyi vermiyoruz dediler. Ben bu parayı hukuki yollarla alabilir miyim. Harcirah kanunu mu değişti?

Efe0099, 2 saat önce

Benim yolluk ücretini hepsini kesti trigger olarak aradım geri verdi başka hesaba aktardım hemen icram var başka bankadan siz kesemezsiniz kurumdan gelen parayı dedim hepsini geri gönderdi


Efe0099
Aday Memur
24 Nisan 2025 15:55

2 ay önceydi hukuki yolunu bilmiyorum ama maaşında haciz olduğunda maaşının 4/1 kestiği için kurumdan gelen hiç bir parayı alamaz benim yolluğu da tam olarak geri aktardı bir saat içinde

kadrosuzelaman, 2 saat önce

Tayin tarihiniz yakın zaman mı? Benim harcırahımı verdiler ama harcırahı 1/4 keserek geri alabildim. 1/4 kesintiyi vermiyoruz dediler. Ben bu parayı hukuki yollarla alabilir miyim. Harcirah kanunu mu değişti?


kadrosuzelaman
Aday Memur
24 Nisan 2025 16:13

Teşekkür ediyorum herkese değerli bilgileriniz için. Bddk ve savcılık kapsamında suç duyurusunda bulundum. Sonuç ile ilgili sayın editör arkadaş konu başlığını uygun gördüğü takdirde açık bırakırsa bilgilendirme yapacağım. Böyle bir durumla karşılaşacak arkadaşlar olacaktır illaki kendilerinin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair yardımcı olmasını dilerim.

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