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Editörler : Lanet


24 Nisan 2025 12:53
Yurtdışı Forex kazancı ve Mal bildirimi

Herkese hayırlı günler diliyorum

Beni yaklaşık bir ay kadar önce AB'de lisanslı bir Forex şirketi aradı(reklam olmasın diye isim vermiyorum), kendimde yatırımlarla biraz ilgiliyim ama genelde Türkiye'de hizmet veren Kripto ve BİST'te işlem yapıyordum. Merak ettim bi 500$ ile forexe giriş yaptım. Yatırım danışmanlığı hizmetide veriyorlar ücretsiz ne alınsın satılsın şeklinde.

1 ay sonra şu an kârım 1400$ civarında, öncesinde de denemek için 300$ kârımı çektim sorun yaşamadım.

Ama gelecekte elde edilebileceğim yüksek miktarlı kârlar için bunun beyanını nasıl yapabilirim? Şirket AB lisanslı olduğu için bir sorun çıkar mı acaba ?

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

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