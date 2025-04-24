Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
24 Nisan 2025 12:55
Görevde yükselme sınavı

Görevde yükselme sınavıyla VHKİ veya MEMUR olma durumunda bu kişiler nerede, ne iş yapar? Maaşları ortalama ne kadardır? Bu konuda bilgisi olan var mı?

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