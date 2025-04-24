Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Nisan 2025 12:59
Nöbet tutamaz raporu

Merhaba nöbet tutamaz raporu olan biri resmi tatillerde ve haftasonu mesai çalıştırılabilirmi?

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