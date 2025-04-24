Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 13:15
Puan sistemi ve bulunduğun kategori

Yeni sistemde 6-10 grubundaki 10 yıllık memur 11-15 yıllık grubunda yer alan 11 yıllık memura göre daha mı şanslıdır ? Burada kategori olmasının amacı nedir , her kategori kendi içinde mi değerlendirilecek , mesela 6-10 dakiler kendi içinde 11-15 ler kendi içinde ?

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