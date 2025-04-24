Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 13:19
Psikiyatri Hastane yatış

Herkese iyi günler bi süre önce emniyet silahımı psikiyatri sebebiyle aldı. Ve doktor psikiyatri hastaneye yatışı uygun gördü ve şu an hastanede yatıyorum. Bundan sonra nasıl bir işleyiş olacak. mesleğe dönebilir miyim artık .konuyla ilgili bilgisi olan varsa cevap verebilir mi lütfen


cenksozen
Şef
24 Nisan 2025 14:09

Dönersin doktorun b dilimi vermesi yeterli silahı alman icin


Brse
Memur
24 Nisan 2025 14:17

Dönüp ne yapacak. Gih ol. Keyfine bak

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuVicdanı olan herkese sesleniyorumEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması 2025Alakam olmayan kavgada adımın geçmesi Sürekli görev yolluğu 1/4 HacizEditör ve forumEşi çakılı kadro çalışanlarÖnlisans diplomasını lisansa tamamlama

Sözlük

Gecenin bir yarısı gizli numaradan gelen arama 2 aspirin 1 yenilgi 1 deniz kavimleri 1 ramazanda sokakta yemek yiyen dayak yer 1 olanlar olmuş 2 normal olan normal doğum 2 can pazarı 1 sucuk 1 memurlar.net sözlük 4

Son Haberler

Türkiye-Rusya Arasında Orta Doğu Görüşmeleri İstanbul'daCHP'de Kurultay İptali İçin Hukuki Süreç BaşladıÖğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest BırakıldıGSB Çalışanları Bakanlıktan Sınav Duyurusu Bekliyor!Kızılay'dan Deprem Sonrası 1,4 Milyon Kişilik Gıda Desteği

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?