Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 13:19
Psikiyatri hastane yatışı

Herkese iyi günler bi süre önce emniyet silahımı psikiyatri sebebiyle aldı. Ve doktor psikiyatri hastaneye yatışı uygun gördü ve şu an hastanede yatıyorum. Bundan sonra nasıl bir işleyiş olacak. mesleğe dönebilir miyim artık .konuyla ilgili bilgisi olan varsa cevap verebilir mi lütfen


cenksozen
Şef
24 Nisan 2025 14:09

Dönersin doktorun b dilimi vermesi yeterli silahı alman icin


Brse
Memur
24 Nisan 2025 14:17

Dönüp ne yapacak. Gih ol. Keyfine bak


RUKNETTİNHAYDAR
Aday Memur
24 Nisan 2025 16:04

Yeşil reçeteli ilaçlar yazdı doktor dışarda da onlarla tedavi oluyorum. O ilaçları iptal ettirsem kurul raporu ile b dilimi alıp mesleğe dönebilir miyim acaba. Nasıl bir yol izlemem lazım onu bilmiyorum

cenksozen, 3 saat önce

Dönersin doktorun b dilimi vermesi yeterli silahı alman icin


RUKNETTİNHAYDAR
Aday Memur
24 Nisan 2025 16:05

Biliyorum sinir stres meslek yıpratıyor iyice ama Gih olursam deli damgası tescillenmiş olacak. Ben bu damgayı üstümden atmak istiyorum.

Brse, 2 saat önce

Dönüp ne yapacak. Gih ol. Keyfine bak

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