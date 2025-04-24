Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Nisan 2025 13:37
MEB İl İçi Yer Değiştirme

Merhaba arkadaşlar, bu sene kismet olursa yer degisikligi talebinde bulunucam. Onceki senelerde hic bakmadigim icin bilmiyorum. Yer degistirme basvurularinda seceneklerde kurumlar mi cikiyor yoksa il/ilce emrine mi ataniyoruz?

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