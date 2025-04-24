Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Nisan 2025 14:24
3b sözleşmeli personel sağlık mazeretli tayin

Merhabalar 2024 Nisan ayinda göreve başladım bir yılımı doldurdum babamın takipli kanser hastalığı bulunmakta %80 oranında 2028 yılıma kadar geçerli engel raporu bulunuyor. Ankara taşrada çalışıyorum. Merkeze bu rapor ile tayin talebinde bulunabilir miyim?

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