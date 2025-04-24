Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Nisan 2025 14:37
İller arası tayin!

Arkadaşlar 31.01.2022 tarihinde 3+1 sözleşmeli olarak göreve başladım sonrasında 7433 kanunuyla kadroya geçtim. Fakat hala iller arası tayin için 4 yıl görev yapma şartım var. 2026 ocak iller arası tayine başvurmak istiyorum fakat son başvuru tarihi 23 ocak civarı oluyor gün olarak 4 yılımı doldurmuş olmuyorum. İller arası tayinde 4 yıl şartı için ay bazında mı bakılıyor gün bazında mı lütfen cevaplar mısınız yoksa haziran ayındaki tayine kalmak zorundayım ve hiç istemiyorum..

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