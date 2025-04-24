Öğretmenlik Başvuru Alan Hakkında?

Merhabalar. Eşim Çocuk Gelişimi mezunu ve pedagojik formasyonu var. 15 bin öğretmen alımı için Meb'in açtığı ön başvuru ekranından başvuracağız ancak şöyle bir nüans var. "Alanınız" diye bir kısım var ilk ekranda. Orada Çocuk Gelişimi de var Okul Öncesi de. Şimdi ikisinin alım kontenjanı farklı bildiğiniz gibi. Okul öncesi daha çok alıyor Çocuk gelişimi kontenjanı yok denecek kadar. Şimdi burada Alanınız olarak seçeceğimiz yer bu başvurmak istediğiniz kontenjanla mı alakalı? Yani biz Okul Öncesi Öğretmenliği alımı için orayı mı seçmeliyiz?