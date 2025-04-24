KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Nisan 2025 15:42
Egzama ve genel sağlık

alerjik egzama polisliğe engel mi acaba vücudumda görünürde hiç bişe yok


Eda6634
Aday Memur
24 Nisan 2025 19:07

Yok tabikide,ama size tavsiyem bende de egzama vardı dermovate diye merhem kullandım geçti.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul'da 7.dönem Pomem bekleyenlerEgzama ve genel sağlık

Sözlük

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2 Mutabık 1 olanlar olmuş 2 Bugün olanlar 2 biyoloji 2 dominik Cumhuriyeti 1 kısmetse gelir hint'ten yemen'den 4 asansör 1 papa 1 normal olan normal doğum 4

Son Haberler

Metro İstanbul çalışanları greve gidiyorBakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?Silivri Depremi: AFAD Raporunda Öne Çıkan BulgularBakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje'Kriz anlarında internet tabanlı haberleşme sistemi kullanalım'

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?