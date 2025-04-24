Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Nisan 2025 15:57
Engelli tayin dilekçemize ret geldiğinde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak mantıklı mı?

Engelli tayin dilekçemize ret geldiğinde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak mantıklı mı?

İdare mahkemesi 1 yılda, Kamu Denetçiliği Kurumu 6 ayda sonuçlanması sürer diyorlar. Arkadaşımın engelli tayin dilekçesine ret geldi, büyük ihtimal bana da aynı sebeple ret gelebilir. Engelli tayin dilekçemize ret geldiğinde ne tavsiye edersiniz?

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