Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Nisan 2025 16:21
Memuriyete ilk atama diploma

Herkes merhaba;

Belediye bünyesinde sözleşmeli tekniker olarak çalışmakta iken 28 Kasım 2022 tarihinde kadro geldi. Mart 2023 te atamamız yapıldı, Fakat atamam Tekniker (ön lisans) olarak yapıldı, 2010 yılında İşletme lisans diplomam var, kurum lisans diplomamı atama yapılırken almadı asaletten sonra verirsin dedi, Sorum şu; atamamın üzerinden 2 yıl geçti Lisans diplomamı bu zamanlarda versem herhangi bir sorun olurmu ? Hem intibak anlamında hemde müdürlüğe vekalet konusunda. Yardımlarınızı bekliyorum

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