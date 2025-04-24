Merhabalar bulunduğum hastane bir ilçe hastanesi. Teşviklerimiz Kasım Aralık ayında 3000 5000 civarı yatmışken yılbaşından sonra 2300 2500 gibi rakamlar yatmaya başladı . Maaşla aldığımız zam teşvikle uçup gitti. Hastane mutemetine sorduğumuzda ise geçen ay hasta sayısı demişti bu ay ise ödenek az diyip salladılar. Bu teşvik ödemesinin nelerle alakası var neden düşer bilgisi olan cevap verirse sevinirim.

Merhabalar bulunduğum hastane bir ilçe hastanesi. Teşviklerimiz Kasım Aralık ayında 3000 5000 civarı yatmışken yılbaşından sonra 2300 2500 gibi rakamlar yatmaya başladı . Maaşla aldığımız zam teşvikle uçup gitti. Hastane mutemetine sorduğumuzda ise geçen ay hasta sayısı demişti bu ay ise ödenek az diyip salladılar. Bu teşvik ödemesinin nelerle alakası var neden düşer bilgisi olan cevap verirse sevinirim.