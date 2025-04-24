Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2025 17:46
CTE GYS VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Arkadaşlar bu sene sınav senesi ama herhangi bir açıklamaya veya bilgi yok. Genel müdürlükten veya başka bir yerden herhangi bir alabilen var mı.

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