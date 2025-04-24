Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Nisan 2025 17:56
Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7

Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor.

Güncel derece ve kademesi 4 / 7 idi fakat 2 gün önce liseden mezun oldu derece ilerlemesi olacak mı yani babam üçüncü dereceye gelecek mi? Sisteme ne zaman işlenir gelecekse?

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