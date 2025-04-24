Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2025 18:16
Komisyonun Tayin Kararını Tebliğ Etmemesi

Yaklaşık 6 ay bekledikten sonra eş durumu nedeniyle tayinim çıkmasına rağmen komisyon kararı tebliğ etmiyor. Komisyona dilekçe yazmama rağmen dönüş yapılmıyor.

Ne yapabilirim?


katip1988
Daire Başkanı
24 Nisan 2025 18:45

komisyonlar kaldırılsa çakılı kadro olsa bizde bu zulümden kurtulsak. Türkiye de eşi benzeri olmayan uygulamalar komisyonlarda. inanın bir çözümü yok. sendikaya üye iseniz temsilcisi sizin adınıza görüşsün veya siz başkan yada komisyon üyesinden randevu alın durumunuzu bizzat aktarın. Başka bisey gelmiyor aklıma

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