Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


24 Nisan 2025 19:25
Akşam yemeği ve süt hk.

Bütün gün birşey yemeyip akşam yemeği yedikten sonra aşırı rahatsızlanıyorum.. karnım çok şişiyor ve nabzım biraz yükseliyor.. ortalama 90 gibi.. bu durum normal mi?

Bir de şuna dikkat ettim ama emin olamadım.. sabah uyandıktan sonra sütle karıştırılan tahıllardan yiyorum ve sanırım süt rahatsız ediyor.. dün bu durumu yaşadığımda acaba tansiyonum mu oynadı diye baktım ama normaldi.. 13/8.. sormak istediğim süt bu şekilde rahatsız eder mi.. yani aklıma sütten olabileceği geldi..

Teşekkürler

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