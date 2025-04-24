Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Nisan 2025 20:55
İş kazası

Arkadaşlar hastanede çalışıyorum ve bir iş kazası geçirdim bunun sonucunda ameliyat oldum . Rapor dışında iyileşene kadar izinli sayılır diye bir ibare var. Rapor dışında iş kazası nedeniyle alabileceğim bir izin hakkım var mıdır ve haklarım nelerdir?

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