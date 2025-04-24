Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Nisan 2025 21:48
kurban bayramı tatili 10 gün olur mu ?
malumunuz 5 Haziran Perşembe öğleden sonra resmi tatil başlıyor ve 10 Haziran sali bitiyor. öncesinde 3,5 günlük bir birleştirme yakılıp tatil 10 güne çıkar mı ?

since2024
Aday Memur
24 Nisan 2025 22:18
olmayacak şey değil
Toplam 1 mesaj

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