Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Nisan 2025 02:00
Yaş şartı

Arkadaşlar bu kurumda memur olarak çalışıyorum okul okuyup ths na bi başka kuruma (özellikle 399khk ya tabi kuruma ) yaş şartı taşımadan atanabilir miyim merkezi alımlar hariç çok önemli ve acil lütfen yardımcı olursanız sevinirim

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