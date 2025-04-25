KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 07:35
15000 öğretmen atama kontenjanı hakkında

s.a arkadaşlar bu 15000 kişilik alım 2024 kpss ile olup akademiye girmeden mülakatla mı atanacak yoksa diğer 10000 atama sayısındaki gibi akademiye mi girip mi atama yapılacak bilgisi olan var mı

tşk ederim

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