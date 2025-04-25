Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 08:47
deprem dolayısıyla tayin öne çekilir mi
merhabalar, İstanbulda sürekli sallanıyoruz, hazirandaki tayin öne çekilir mi sizce? ya da istanbula özel tayinler açılır mı gidiş geliş için falan

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin!Ücretsiz izinde banka promosyonRefekat izniKadroludan istifaaDurum bildirir raporuDoğum izniTıbbi Sekreterlik Hakkında Merak EdilenlerTDS Olarak Atanma Sonrası Eğitim Tayin Hakkı?TeşvikBabam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7

Sözlük

dominik Cumhuriyeti 1 musluk 2 Şakayık 2 Mutabık 1 biyoloji 2 telegoni 1 olanlar olmuş 2 Hasta ziyareti 1 papa 1 Gecenin bir yarısı gizli numaradan gelen arama 2

Son Haberler

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Yeniden GörülüyorMarmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi GözaltındaSamsun Bafra'da İki Araç Çarpıştı: 4 YaralıSamsun'da Sürücüleri Bekleyen Tehlikeli Dönüş Noktası

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?