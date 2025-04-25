Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 09:47
2025 Temmuz Memur Maaş Zam Oranı-Tahmin

Arkadaşlar selamün aleyküm böyle bir gönderi acmak istedim , 2025 temmuz memur zamlı maas oranı sizce yüzde kaç olacaktır?

ben şahsen yüzde 15-17 arası beklemekteyim , sizce oran kac olur? Yorumlarda güzelce konusalım? Teşekkürler.


mustafa1649
Aday Memur
25 Nisan 2025 10:43

2025in başında maaşımla 2 tam 1 çeyrek alabiliyordum

şuan 2 tam altın almam için 8bin lira üstüne ödemem lazım.%15 çok az olur.


prm.mamy
Aday Memur
25 Nisan 2025 11:30

bencede yüzde 15 cok az olur ama artık insanlar bizi yüzde 15e şükrettirmeye calısıyor malsef


proserpin
Aday Memur
25 Nisan 2025 11:39

beklentim az ama öyle de olursa işçinin çok altında kalacak memur. yaz döneminde işçi net 50k görecek yevmiyelere yan haklarına yüksek zam yapılacak. 43,5 da kalırsa memur vah haline. maks 12 bekliyorum ben. refah payı vs verse de memur işçiye ezilmese.


prm.mamy
Aday Memur
25 Nisan 2025 11:46

hocam nısan ayı enaz 2,5 mayıs enaz 1,70 temmuz enaz 1,30 beklemıyor totalde suan yuzde 9


Tiamo00
Şef
25 Nisan 2025 11:48
öncelikle yanlışı düzeltelim bu bahsedilen oran zam değil!!! enflasyon farkı... şuan yüzde 9 , önümüzdeki 3 ay toplam 4 geleceği öngörüldüğü için gelecek zam %13, %14

prm.mamy
Aday Memur
25 Nisan 2025 11:48

önümüzdeki 3 ay toplamda 4 gelmıyor nisan icin piyasa anketcileri yüzde 3 diyor zaten mayıs ıcın 2

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