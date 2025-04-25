Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 10:06
Başöğretmenlik - Kurum Onayı Verildi. İlçe onayı bekleniyor.

merhaba arkadaşlar. durum burda takılı kaldı on gündür.

sizce bekleyeyimmi yoksa dilekçe yazmama gerek varmı ilçeye. yoksa gidip sözlü hatırlatayımmı onay vermeleri için ? tahminen ne kadar bekletirler ? (görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim)


Lewo124
Aday Memur
25 Nisan 2025 10:44
hocam ilçenizin özlük birimine ya telefonla yada şahsi ulaşıp durumuz hakkında bilgi alın. sizin yerinizde olsam direk giderim
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sizce cezası ne olur?İstanbul'da okullar iki gün tatil edilmeli.Değerli meslektaşlarım okulda mobbing sorunları hakkında fikirlerinize ihtiyacım var.Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Resen il dışı hizmeti içi eğitimHamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.MEB'de çalışan öğretmenin dershanede çalışmasıÖdenek Alabilir miyim?Bilişim teknolojileri ile Bilgisayar ve öğretim teknolojileri arasındaki farkİl İçi Sıra Tayin

Sözlük

kısmetse gelir hint'ten yemen'den 4 moana 1 memurlar.net sözlük 5 Bugün olanlar 2 iş yerinde kahvaltı 1 papa 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 1 antikahraman 1 faşizm 1 Deprem 11

Son Haberler

HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konulduSİME-SEN ve SAVDES-SEN Güçlerini BirleştiriyorHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Pazar Günü YapılacakTCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri ArttıSamsun'da öğretmeni darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?