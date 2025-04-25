Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


25 Nisan 2025 10:35
Unvan Değişikliği hk.

Merhaba,

Bir üniversitede 8 aydır Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum.

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Üniversite hastanesine bağlanıyor.

Asıl mezuniyetim İlk ve Acil Yardım.

Unvan değişikliği ile Paramedik mesleğine geçebilir miyim?

Emsali var mıdır?


bilgisayartekniker
Memur
25 Nisan 2025 11:25

kadroluysanız ve unvan değişikliği sınavında belirttiğiniz kadroda sağlık teknikeri(paramedik) unvanlı kadro açılırsa sınava girip kazanırsanız geçersiniz. iyi çalışmalar


bbthns
Aday Memur
25 Nisan 2025 12:03

Sözleşmeliyim şu anda

bilgisayartekniker, 1 saat önce

kadroluysanız ve unvan değişikliği sınavında belirttiğiniz kadroda sağlık teknikeri(paramedik) unvanlı kadro açılırsa sınava girip kazanırsanız geçersiniz. iyi çalışmalar

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