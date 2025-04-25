Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2025 10:43
Gönüllü Şark

Emniyette 7. Yılım doldu, mesleğe doğuda başladım 2018 de, 3 yıl hizmet verdikten sonra 2021 de batıya geldim 4 yıldır da batıda il merkezinde şubede çalışıyorum ancak çeşitli sebeplerden dolayı tekrar şarka gitmek istiyorum, puan sistemine geçildikten sonra tekrar gönüllü şark açıldı pbs sisteminden, çalıştığım yerde zorunlu şark gelenlerin bir kısmı gitmeyi istemiyor çeşitli mazeretlerden dolayı. Ben şimdi burada kalma veya gitme dururum nasıl olur siz değerli okurların görüşünü merak ediyorum.

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