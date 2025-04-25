Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2025 11:10
Ydk Sevk için hukuki destek
Arkadaşlar ydk ya malum konu için sevk edildim. Son savunma konusunda hukuki destek alabileceğim konusunda tecrübeli bir avukata savunma hazırlama da destek almak istiyorum. Önereceğiniz kimse var mı

4376
Memur
25 Nisan 2025 11:15

Benimki Samet yılmaz. Ydk sevk edilmedim. Malum konudan ceza davam vardı avukatım oydu


Srkan112
Memur
25 Nisan 2025 11:19
Özelden yazdım devrem
4376, 1 saat önce

Benimki Samet yılmaz. Ydk sevk edilmedim. Malum konudan ceza davam vardı avukatım oydu

Toplam 2 mesaj

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