Ydk Sevk için hukuki destek

Arkadaşlar ydk ya malum konu için sevk edildim. Son savunma konusunda hukuki destek alabileceğim konusunda tecrübeli bir avukata savunma hazırlama da destek almak istiyorum. Önereceğiniz kimse var mı

Arkadaşlar ydk ya malum konu için sevk edildim. Son savunma konusunda hukuki destek alabileceğim konusunda tecrübeli bir avukata savunma hazırlama da destek almak istiyorum. Önereceğiniz kimse var mı