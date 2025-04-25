Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 11:16
iller arası tayin hakkında

merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 4.5 yıldır görev yapmaktayım ve toplu kadroya geçişte kadroya geçtim haziran ayında iller arası tayine başvuracağım ancak hiçbir bilgim yok bu konuda. Münhal kadrolar neye göre belirleniyor? Benim önceden yapabileceğim bir talep veya başvuru durumu var mı? Atanmak istediğim il benim branşımda deprem haricinde herhangi bir şekilde açmadı genellikle ilk atamayla kadrolar doluyor orada. Münhal kadrolarda yer açılması için benim yapabileceğim bir şey var mı ?

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