Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 11:52
TSK DA GÖREV YAPAMAZ
bel fıtığı rahatsızlığından dolayı ameliyat oldum. 2 fıtık alındı. Total laminektomi denilerek 63/d/3 den tsk da görev yapamaz verilecek. bu kapsamda TSK sağlık yönetmeliği 46. maddede Vazifenin Sebep ve Tesiriyle Haklarında TSK'da görev yapamaz raporu verilenlerin göreve geri dönmesi maddesinden yararlanabilirmiyim ? bel fıtığı zamanla oluşan birşey olduğu için arazide görevde herhangi bi tutanak tanzim edilmedi. fakat mesleğe başlamadan önce ve doğuya tayin olmadan önce herhangi bir çekilmiş MR'ım yok. Görevin sebep ve TESİRİYLE yazıyor benim rahatsızlığım tesiriyle kelimesini kapsarmı ?

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