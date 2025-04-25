bel fıtığı rahatsızlığından dolayı ameliyat oldum. 2 fıtık alındı. Total laminektomi denilerek 63/d/3 den tsk da görev yapamaz verilecek. bu kapsamda TSK sağlık yönetmeliği 46. maddede Vazifenin Sebep ve Tesiriyle Haklarında TSK'da görev yapamaz raporu verilenlerin göreve geri dönmesi maddesinden yararlanabilirmiyim ? bel fıtığı zamanla oluşan birşey olduğu için arazide görevde herhangi bi tutanak tanzim edilmedi. fakat mesleğe başlamadan önce ve doğuya tayin olmadan önce herhangi bir çekilmiş MR'ım yok. Görevin sebep ve TESİRİYLE yazıyor benim rahatsızlığım tesiriyle kelimesini kapsarmı ?

bel fıtığı rahatsızlığından dolayı ameliyat oldum. 2 fıtık alındı. Total laminektomi denilerek 63/d/3 den tsk da görev yapamaz verilecek. bu kapsamda TSK sağlık yönetmeliği 46. maddede Vazifenin Sebep ve Tesiriyle Haklarında TSK'da görev yapamaz raporu verilenlerin göreve geri dönmesi maddesinden yararlanabilirmiyim ? bel fıtığı zamanla oluşan birşey olduğu için arazide görevde herhangi bi tutanak tanzim edilmedi. fakat mesleğe başlamadan önce ve doğuya tayin olmadan önce herhangi bir çekilmiş MR'ım yok. Görevin sebep ve TESİRİYLE yazıyor benim rahatsızlığım tesiriyle kelimesini kapsarmı ?