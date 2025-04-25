Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 13:19
Hemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olma

Merhabalar daha önce hemşire lisans mezunu olarak bu sınava girip kazanmış olanlar var mı memur/vhki olduklarında maaş ve ilgili haklarında değişiklik nasıl oldu hangi alanlarda çalışıyorlar tayin alırken nasıl süreç ilerliyor vs. Süreç ile ilgili sıkıntı yaşadığınız ya da pişman olduğunuz konular var mıdır paylaşırsanız çok memnun olurum. Özellikle maaş konusunda kafalar karışık görevde yükselme olarak geçse de maaş konusunda düşmeler olabileceğine dair söylentiler var birebir örnek birinden duyarsak hepimiz için çok açıklayıcı olur teşekkür ediyorum şimdiden

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