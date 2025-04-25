Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


25 Nisan 2025 15:26
Büro personelinden yardımcı hizmet yapmasını istemek
4/b sözleşmeli büro personeliyim idare benden kendilerine ve misafirlerine destek personeli olmasına rağmen özellikle benden çay getirmemi istiyor işim olduğunda izin vermiyor iznimi iptal ediyorlar bu konu da ne yapabilirim

alomatik
Şef
25 Nisan 2025 16:53

Kesinlikle yapmayın. Bu işleri yapmadığınızda sizlere neler yapıldığını not edin. Belgeli iş ise bu belgeleri saklayın. İzninizin iptal edildiğine dair belgeleri saklayın. Çay v.b. işleri yaptırıyorsa dilekçe ile müracatta bulunun bunları nenden nicin ve hangi mevzuata göre yaptırdığını sorun. bunlarla ilgili şahit varsa bunları not edin. 6 ay sabredin Tüm bilgi ve belgeleri topladıktan sonra mobing için ilgili yerlere müracaat edin. Gerisini o egoist amirler düşünsün. Mobing olduğunu kanıtladıktan sonra birde tazminat davası açın.


memurolmayolunda 269
25 Nisan 2025 17:01
1 senedir sözleşmeli memurum sürekli aynı baskılara mağruz kalıyorum önceden öğlearama çıkmama izin vermiyordu şimdi de çay getir diriyorlar yapmak istemediğimi benim görev tanımımda böyle bir şeyin olmadığını söylediğimde müdür yardımcısı kendi sekreterim yaparım her şeyi yapmak zorunda kalır gibi bir ifade kullanmış şahit olarak da kimsenin olacağını düşünmüyorum çünkü herkes o kadar alışmış ki
alomatik, 1 saat önce

Kesinlikle yapmayın. Bu işleri yapmadığınızda sizlere neler yapıldığını not edin. Belgeli iş ise bu belgeleri saklayın. İzninizin iptal edildiğine dair belgeleri saklayın. Çay v.b. işleri yaptırıyorsa dilekçe ile müracatta bulunun bunları nenden nicin ve hangi mevzuata göre yaptırdığını sorun. bunlarla ilgili şahit varsa bunları not edin. 6 ay sabredin Tüm bilgi ve belgeleri topladıktan sonra mobing için ilgili yerlere müracaat edin. Gerisini o egoist amirler düşünsün. Mobing olduğunu kanıtladıktan sonra birde tazminat davası açın.

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