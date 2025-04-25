Büro personelinden yardımcı hizmet yapmasını istemek

1 senedir sözleşmeli memurum sürekli aynı baskılara mağruz kalıyorum önceden öğlearama çıkmama izin vermiyordu şimdi de çay getir diriyorlar yapmak istemediğimi benim görev tanımımda böyle bir şeyin olmadığını söylediğimde müdür yardımcısı kendi sekreterim yaparım her şeyi yapmak zorunda kalır gibi bir ifade kullanmış şahit olarak da kimsenin olacağını düşünmüyorum çünkü herkes o kadar alışmış ki

1 senedir sözleşmeli memurum sürekli aynı baskılara mağruz kalıyorum önceden öğlearama çıkmama izin vermiyordu şimdi de çay getir diriyorlar yapmak istemediğimi benim görev tanımımda böyle bir şeyin olmadığını söylediğimde müdür yardımcısı kendi sekreterim yaparım her şeyi yapmak zorunda kalır gibi bir ifade kullanmış şahit olarak da kimsenin olacağını düşünmüyorum çünkü herkes o kadar alışmış ki