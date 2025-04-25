Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2025 16:42
Yazılı emir verilmeden disiplin soruşturması baslatılabilir mi?

Kanunda benim okumama göre mümkün görünmüyor ancak kafası meşru çalışmayan bir amir yazılı emir vermeden disiplin soruşturması başlatırsa süreç nasıl işler?

Sizce yazılı emir verilmeden disiplin soruşturması baslatılabilir mi?

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