Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Nisan 2025 17:02
ünvan değişikliği sınav süresi
arkadaşlar merhaba. Ünvan değişikliği sınavı kaç yılda bir yapılıyor. Bu seneki başvuruyu kaçırmışım, bir sonraki sınav kaç yıl sonra olur

saglıkcıbey
Aday Memur
25 Nisan 2025 17:36
Ünvan Değişikliği Sınavı 2 yılı geçmemek şartıyla yapılır. Misal, bakanlık istese 6 ay sonra da yapabilir. Ama 2 yılı geçemez bu süre. Tahminimce bir sonraki sınav 2027'de olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Temmuz Memur Maaş Zam Oranı-Tahminİller arası tayin!Ücretsiz izinde banka promosyonTDS Olarak Atanma Sonrası Eğitim Tayin Hakkı?TeşvikBabam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Hemşirelik ten geçişDurum bildirir raporuDoğum izniTıbbi Sekreterlik Hakkında Merak Edilenler

Sözlük

hiçbirinin öyle bir derdi yoktu 1 ayakçı 1 emniyet kemeri 1 ramazanda sokakta yemek yiyen dayak yer 2 memurlar.net sözlük 5 asansör 1 kısmetse gelir hint'ten yemen'den 4 Gecenin bir yarısı gizli numaradan gelen arama 2 Sözlüğe yazarken müzik dinlemek 2 ömrümü yedin 1

Son Haberler

Türkçeyi Unutup Danca Konuşmaya Başladı!Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyorAYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin TeminatıdırDolar haftayı 38,42 TL'den tamamladıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 131 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?