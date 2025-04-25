Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2025 17:15
Fetöcüsün diye iftiraya maruz kaldım.

Öncelikle anne, baba, eş, abi öğretmen mesleğini icra eden bir ailenin ferdiyim.

Açtığım başlık sebebiyle muhattabı bugün sabah 9.0 da çalıştığım daireyi gelerek önce bağırarak sonra açtığım konuyla ilgili pişman olup olmadığımı sordu. Siz ne dediyseniz onu yazdım ben insanlık onur ve haysiyetine ve dediklerinize tahamül edemediğim için il ismi vermeden paylaştım dedim.

Hiddetlenerek dairenin kapısına yöneldi ve bunlar fetöcü taktiği fetöcü diyerek çıktı.

Psikriyatriden engelliyim. Günü sakinleşitirici içerek geçirmeye çalıştım.

Küfür etse zoruma gitmezdi bu kadar ama tüm mesai arkadaşlarımın içinde fetöcü olmakla itham edildim.

Kendisine de bu olayıda yazıcam dedim.

Şuan bile psikolojik olarak hiç iyi değilim.

Görevimin başında çok hakaret duydum ama fetöcü denmesine tahamül edemiyorum....

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