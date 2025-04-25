KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Nisan 2025 19:09
Memurluğa 35 yaş sınırı geliyor

Memurluğa 35 yaş sınırı geliyormuş .Torba yasanın içindeymiş. Öyle haberler düşmeye başladı. Bilgisi olan var mı

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