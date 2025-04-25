Diğer tds arkadaşlar siz de amele gibi çalışıyo musunuz?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
2025 Temmuz Memur Maaş Zam Oranı-Tahminİller arası tayin!Ücretsiz izinde banka promosyonTDS Olarak Atanma Sonrası Eğitim Tayin Hakkı?TeşvikBabam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Hemşirelik ten geçişDurum bildirir raporuDoğum izniTıbbi Sekreterlik Hakkında Merak Edilenler
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?